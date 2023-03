Campania: Nappi (Lega), la primavera non arriva per la Circum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caos dei trasporti in Campania non conosce stagione. Anche oggi i pendolari della Circum vivono un'altra giornata di disagi per la cancellazione di diverse corse a causa della mancanza di personale. Che dire? La primavera arriva dovunque tranne che per Eav. Quando riconosceranno i vertici di Ente Autonomo Volturno che la loro stagione caratterizzata da fallimenti e inefficienza è finita, e andranno a casa?". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)