Mafie: Mattarella, solidarietà insieme a cultura e inclusività sono antidoto

- La solidarietà, l’inclusività, l’arte, la cultura, l’allegria “sono antidoti alla mentalità mafiosa, che prospera nell’ignoranza, nel disprezzo degli altri, nella paura”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Rin)