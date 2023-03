Mafie: Mattarella ricorda vittime innocenti, coraggiosi che hanno sfidato prepotenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’Italia “ricorda tutti i caduti per mano della mafia, della camorra, della 'ndrangheta. Donne e uomini che hanno sfidato la prepotenza mafiosa, rifiutandosi di sottostare alla paura e alla sopraffazione”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “Cittadine e cittadini coraggiosi, fedeli al senso del dovere e alla propria dignità personale. Tra le vittime anche bambini, uccisi per errore o per vendetta”, ha aggiunto il presidente. (Rin)