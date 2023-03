Napoli: per Italia-Inghilterra corse straordinarie metro Linea 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 di Napoli dopo la partita Italia-Inghilterra, match valido per le qualificazioni a Euro 2024 in programma giovedì 23 marzo alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Allo scopo di consentire un più agevole deflusso degli spettatori, Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli,"farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio. A partire dalle ore 23.10 saranno cinque le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui quattro in direzione Napoli San Giovanni-Barra e una in direzione Pozzuoli. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer e Protezione Aziendale, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Il biglietto del treno, che è preferibile procurarsi in anticipo per evitare code o attese prolungate allo sportello, si potrà acquistare anche nella biglietteria di Campi Flegrei che resterà aperta, mentre la fermata di Piazza Leopardi sarà aperta solo fino alle ore 22.15. (Ren)