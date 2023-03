Mafie: Castellone (M5s), investire in istruzione e potenziare scuola pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Mattarella oggi a Casal di Principe ha ricordato che 'l'istruzione taglia l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa'. Investire in istruzione e potenziare la scuola pubblica vuol dire mettere i pilastri per costruire una società ispirata alla legalità". Lo scrive su Twitter la vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, del Movimento cinque stelle, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Rin)