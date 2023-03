Infrastrutture: Nappi (Lega), il Sud ha finalmente cambiato marcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sud ha finalmente cambiato marcia. Mai come oggi, come sottolineato dai vertici di Rfi, si era avuto un piano di sviluppo delle infrastrutture nel Mezzogiorno così potente. L'ennesimo impegno mantenuto dal ministro Matteo Salvini e dal Governo di centrodestra. Le chiacchiere le lasciamo agli altri, noi per il Sud facciamo i fatti. Avanti così". Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)