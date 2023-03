Campania: Cammarano, proposta di legge per istituire rete e del brand dei Borghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore turistico campano è in forte ripresa - ha sottolineato Cammarano - Il numero di visitatori nel 2021, attestatosi oltre i 10,9 milioni, fa registrare una variazione in positivo del 51,1 per cento rispetto ai 7,2 milioni del 2020. Il momento storico appare dunque quanto mai propizio per implementare una serie di misure volte a promuovere una diversificazione dell'offerta turistica della nostra Regione, potenziando l'attrattività e la capacità ricettiva di tutte quelle aree territoriali che, pur ricche di storia, bellezze naturalistiche e produzioni enogastronomiche di pregio, non riescono a intercettare i principali flussi di visitatori a causa di una scarsa, o comunque inadeguata, attività promozionale. La valorizzazione a fini turistici dei borghi campani necessita dunque di una strategia di comunicazione che ne aumenti la visibilità presso il grande pubblico e la nostra proposta - conclude Cammarano - mira a raggiungere finalmente questo fondamentale obiettivo". (Ren)