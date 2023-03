Sanità: a Napoli le "Giornate della vista" della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione OneSight EssilorLuxottica - aggiunge la nota - opera in tutto il mondo. Dal 2013 con il sostegno di governi, Ong e una vasta rete partner, la Fondazione ha dato accesso permanente all'assistenza oculistica a mezzo miliardo di persone e ha fornito occhiali a oltre 58 milioni di individui nelle aree e nelle comunità svantaggiate del pianeta. Facendo proprio l’obiettivo dell’Organizzazione delle nazioni unite, la Fondazione si è posta come traguardo quello di contribuire a eliminare i difetti visivi non corretti nell’arco di una generazione, entro il 2050. In Italia, l’impegno per il diritto alla vista si concretizza attraverso diversi appuntamenti su tutto il territorio nazionale. Il calendario 2023, oltre alla tappa di Roma e Napoli prevede nuove tappe a Bari (12-21 aprile), Pescara (8-19 maggio), Genova (12-23 giugno), Torino (3-14 luglio), Catania (18-29 settembre), Milano (9-20 ottobre), Belluno (13-24 novembre) e Firenze (4-15 dicembre). Con dieci città in dieci mesi, le "Giornate della vista" della Fondazione garantiranno a circa 8.000 persone accesso a una assistenza oculistica adeguata alle loro necessita. (Com)