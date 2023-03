Mafie: Mattarella a Casal di Principe, terra protagonista di una stagione di fermento e riscatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E' con grande partecipazione che mi rivolgo a voi, ragazze e ragazzi, che vivete la vostra giovinezza in questa terra, in passato così duramente ferita dalla presenza della criminalità organizzata. E che ora è protagonista di una stagione straordinaria di fermento e di riscatto”. Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Rin)