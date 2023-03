Mafia: Mattarella, è sinonimo viltà, mafiosi non hanno onore e coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La mafia è violenza ma, anzitutto, viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell’onore né coraggio. Si presentano forti con i deboli. Uccidono persone disarmate, organizzano attentati indiscriminati, non si fermano davanti a donne e a bambini. Si nascondono nell’oscurità”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Rin)