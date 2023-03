Mafie: Mattarella, lasciano nel territorio povertà e disperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mafie “sono presenti in tutte le attività più turpi e dannose per la comunità: la prostituzione, il traffico di esseri umani, di rifiuti tossici, il caporalato, il commercio di armi, quello strumento di morte che è la droga, lasciando nel territorio povertà e disperazione”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Rin)