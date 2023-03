Mafie: Mattarella, è anche conseguenza di sottosviluppo, repressione non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Don Peppino Diana “aveva capito che la mafia è anche conseguenza dell’ignoranza, del sottosviluppo, della carenza di prospettive, e che quindi la repressione – indispensabile - non è sufficiente e che la mafia si sconfigge definitivamente sviluppando modelli fondati sulla legalità, sulla trasparenza, sulla cultura, sull’efficienza della macchina pubblica”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Rin)