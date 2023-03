Mafie: Mattarella, non si può restare indifferenti o si rischia essere complici, è battaglia di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alle mafie “riguarda tutti, ciascuno di noi. Non si può restare indifferenti, non si può dire: non mi riguarda. O si respingono con nettezza i metodi mafiosi o, anche inconsapevolmente, si rischia di diventarne complici". Questo uno dei passaggi intensi dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Rin)