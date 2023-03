Mafie: Mattarella, politica sia autorevole nel dare risposte a territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare le mafie “la politica sia autorevole nel dare risposte alle emergenze e ai problemi socio-economici dei territori. L’amministrazione sia efficiente, rapida nelle soluzioni e trasparente". A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “La Repubblica - ha aggiunto il presidente rivolgendosi ai ragazzi - vi è vicina. Tutte le amministrazioni pubbliche devono far sentire con efficacia la loro presenza accanto ai cittadini. Insieme a tutte le espressioni della società civile”. (Rin)