Mafie: studentessa regala un fazzoletto da scout a Mattarella in ricordo Don Diana

- “Lei prima di essere presidente è stato uomo e cittadino italiano, come don Peppe è stato, è e sarà sempre uno scout”. Con queste parole una giovane ragazza di Casal di Principe si è rivolta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cui ha consegnato il tipico fazzoletto da scout in occasione della visita all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe per le celebrazioni della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “È una bella realtà quella degli scout, auguri e grazie del bellissimo ricordo”, le parole del capo dello Stato alla giovane. (Rin)