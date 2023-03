Calcio: 33 perquisizioni tra ultrà per scontri tifoserie Roma-Napoli in area di servizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il continuo lancio di oggetti reciproco, l'accensione di torce e l'esplosione di petardi ha interessato anche la carreggiata opposta, creando serie condizioni di pericolo per i mezzi in transito. Sul posto la presenza di personale di Polizia, ha scongiurato il peggio evitando che gli scontri interessassero gli utenti in sosta nei locali di ristorazione dell'area di servizio. La successiva attività di approfondimento investigativo si è concentrata sull'analisi delle immagini realizzate nell'occasione da alcuni utenti della strada, nonché da quelle registrate dal sistema di videosorveglianza presente nell'area di servizio. L'esito di tale attività assieme ad altre evidenze investigative ha consentito di delineare alcune posizioni di responsabilità riferibili a 20 aderenti ai sodalizi ultras della Roma, 12 a quelli della tifoseria oltranzista napoletana e uno a gruppi ultras dell'Arezzo, soggetti nei cui confronti si è proceduto con le perquisizioni. (Rin)