Calcio: scontri tra tifosi Roma e Napoli su A1 ad Arezzo, 33 indagati perquisiti (2)

- Gli scontri a cui si fa riferimento riguardarono le frange ultras delle tifoserie di Napoli e Roma, entrambe in transito in quel tratto autostradale dirette rispettivamente la prima a Genova, per disputare la partita di calcio Sampdoria - Napoli, e l'altra a Milano dove era in programma il match Milan - Roma. Per diversi minuti elementi di opposte fazioni si sono fronteggiati su più aree del tratto autostradale adiacente all'area di servizio, impegnando direttamente la corsia di transito in direzione Nord, di fatto determinando l'interruzione del traffico veicolare che protratto nel tempo ha causato una coda di veicoli fermi lunga circa 9 km. Il continuo lancio di oggetti reciproco, l'accensione di torce e l'esplosione di petardi ha interessato anche la carreggiata opposta, in direzione sud, creando serie condizioni di pericolo per i mezzi in transito. (segue) (Rer)