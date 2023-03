Napoli: evade dai domiciliari, arrestato 59enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno arrestato per evasione un 59enne. I militari, durante un controllo nel quartiere Soccavo, hanno notato l’uomo all’interno dell’area comune di un palazzo a via Anco Marzio. Il 59enne era lì nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Pianura e per questo motivo è stato arrestato. L'uomo è in attesa di giudizio. (Ren)