Napoli: Nappi (Lega), inaccettabile che cittadini siano ostaggio di camorristi e baby gang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile che i napoletani abbiano paura a scendere di casa per colpa di camorristi e baby gang. Necessario proseguire il percorso avviato dal Governo di centrodestra, intensificando anche a livello locale la presenza di forze dell'ordine e i controlli per recuperare la vivibilità e la sicurezza in territori che anni e anni di sinistra hanno ridotto a terre di nessuno". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, commentando l'episodio del giovane ucciso nelle scorse ore a Mergellina. (Ren)