Salerno: Villani (M5s), alle amministrative con Grimaldi per riscatto di Scafati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con forza e determinazione fin dal primo giorno il Movimento 5 stelle si è impegnato a Scafati per mettere su un campo largo e progressista per dare un'alternativa valida agli Scafatesi contro le destre. Per questo con convinzione e fiducia abbiamo detto sì alla candidatura di Michele Grimaldi quale sindaco della Città di Scafati, portavoce di una coalizione civica, che si fonda sui valori della giustizia sociale, della legalità, della trasparenza, della solidarietà, dell'innovazione e del cambiamento". A dirlo è Virginia Villani coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno dopo l'ufficializzazione della coalizione Movimento 5 stelle, Partito Democratico, PER - le Persone e la Comunità, Campania libera e Sinistra Italiana alle prossime elezioni amministrative. "Scafati - ha aggiunto Villani - è un territorio che da sempre alle elezioni politiche ha espresso grande vicinanza al programma del Movimento 5 stelle, oggi questa terra, così ricca di storia e di enormi risorse ambientali, merita di tornare al centro dell'interesse regionale, attraverso l'azione di un'amministrazione illuminata, compatta e competente, che superi i vecchi slogan svuotati di senso di un modo di fare politica ormai anacronistico". (segue) (Ren)