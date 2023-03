Mafie: Mattarella atteso a Casal di Principe per la Giornata delle vittime innocenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande attesa a Casal di Principe dove a minuti arriverà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha scelto la città natale di Don Giuseppe Diana, il parroco ucciso dalla camorra nel 1994, per celebrare Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Le strade della cittadina campana, spesso salita agli onori delle cronache per fatti di sangue e criminalità, sono state addobbate con decine e decine di bandiere tricolori, mentre all’ingresso del Paese campeggiano dei grandi manifesti con il volto del capo dello Stato e un messaggio di benvenuto. Prima tappa di questa giornata di celebrazioni sarà il cimitero locale dove il presidente Mattarella si recherà a far visita alla tomba di Don Peppe Diana, accompagnato solo dai familiari e da Augusto di Meo, testimone di giustizia. La visita proseguirà poi all’istituto Itc Carli, dove incontrerà gli studenti riuniti in assemblea. Al termine, il presidente si recherà presso la chiesa di San Nicola, dove accompagnato dal vescovo di Aversa e dal parroco della chiesa, visiterà il luogo dove don Peppe fu ucciso. Infine, per chiudere la giornata di celebrazioni, il presidente avrà un pranzo privato presso la cooperativa Nuova cucina organizzata, sorta in un luogo sequestrato alla camorra e dove lavorano anche persone fragili e disabili. (Rin)