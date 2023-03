Mafie: Mattarella arrivato a Itc di Casal di Principe tra gli applausi degli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato all’Istituto Itc Guido Carli di Casal di Principe per la seconda tappa della sua visita nella città campana in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Ad accogliere il presidente, che incontrerà gli studenti dell’istituto, sono arrivati decine di ragazzi provenienti dalle altre scuole della città che hanno riservato all’atteso ospite un lungo applauso accompagnato dallo sventolare di bandiere tricolori. Arrivati in città per l’occasione anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, e il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo. (Rin)