- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato all’Istituto Itc Guido Carli di Casal di Principe per la seconda tappa della sua visita nella città campana in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Rin)