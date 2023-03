© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania. VARIE Oggi il presidente della repubblica Sergio Mattarella sarà a Casal di Principe (Caserta) in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. Il Presidente inizierà la visita alle ore 10.30 recandosi alla tomba di don Giuseppe Diana, e proseguirà con un incontro con gli studenti dell'istituto Itc Carli. Mattarella si recherà poi alla parrocchia dove Diana fu assassinato. (segue) (Ren)