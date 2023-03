Gli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE Questa mattina ad Avellino, nell'auditorium Bper Banca (Collina Liguorini, via dei Due Principati, 143), la direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania terrà l'evento "Tutela e valorizzazione del patrimonio idrico e forestale della Campania" per la Giornata internazionale delle Foreste. Interverranno, tra gli altri, l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo, e il comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale "Campania", generale di brigata Ciro Luongo. (Ren)