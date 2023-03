Droga: girava con cocaina e hashish, arrestato 26enne a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un blitz anti-droga a Napoli dei carabinieri della compagnia di Bagnoli ha permesso di arrestare un 26enne, già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno notato l’uomo in via Marco Aurelio, nel quartiere Soccavo, mentre cedeva una dose di hashish a un altro uomo. Una volta fermato il giovane è stato perquisito e nelle sue tacche sono stati rinvenuti e sequestrati altri 61 grammi della stessa sostanza, poco più di 5 grammi di cocaina e 25 grammi di marijuana. La droga era già suddivisa in dosi pronta per essere venduta al dettaglio. Sequestrata, perché ritenuta provento del reato, anche la somma contante di 720 euro. Il 26enne è in attesa di giudizio. (Ren)