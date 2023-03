Salerno: Villani (M5s), alle amministrative con Grimaldi per riscatto di Scafati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno le amministrative sono "il momento di rimboccarci le maniche, lavorando al fianco di associazioni, comitati e di ogni singolo cittadino che abbia veramente a cuore le sorti della propria città. È solo facendo squadra con le realtà positive del territorio che possiamo contrastare le disastrose amministrazioni precedenti che hanno portato all'attuale degrado sociale e ambientale. Ce la stiamo mettendo tutta e fino alla fine cercheremo di coinvolgere le altre forze progressiste e innovative che possono contribuire con noi alla vittoria della sinistra. Come colazione non ci fermiamo qui, vogliamo assolutamente allargare il perimetro a tutte le forze progressiste presenti nello scenario politico e amministrativo cittadino è un dovere morale ed è un segnale di responsabilità e maturità politica che tutta la nostra comunità si aspetta". "Sarà fondamentale – ha concluso Villani - lo sforzo comune che tutte le forze in campo devono fare per individuare un punto di caduta e, quindi, una piattaforma programmatica per dare a Scafati una prospettiva chiara. A Michele va il mio sincero in bocca al lupo, con l'impegno di essere al suo fianco per restituire ai cittadini di Scafati la città che meritano". (Ren)