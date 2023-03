© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, presiederà una riunione del Comitato di ordine e sicurezza pubblica in vista dell'incontro di calcio tra le nazionali di Italia e Inghilterra previsto il 23 marzo allo stadio Maradona. L'incontro comincerà alle ore 16.30 e verterà sulle misure di sicurezza da adottare in previsione dell'arrivo dei tifosi inglesi in città. (Ren)