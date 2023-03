Sanità: Muscarà, Nursind Campania diffida De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo una gestione totalmente fallimentare della Sanità e soprattutto del dramma dei sovraffollamenti dei Pronto Soccorso, non risolvibile a botta di TikTok e di battute sui social da parte del Governatore De Luca parte finalmente dal NurSind (il sindacato delle professioni infermieristiche), la diffida all'onorevole e al direttore generale per la Tutela della salute e il coordinamento del Ssr". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano Maria Muscarà. "Il tutto - ha continuato - per la mancata attuazione da parte della Regione, in nessuna azienda sanitaria regionale, delle linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, sulle osservazioni brevi intensive e sullo sviluppo dei piani di gestione del sovraffollamento in PS. Queste cose le ho denunciate al Consiglio Regionale ed in Commissione Sanità quando ci fu l'audizione dei medici e degli operatori sanitari, che fu fatta dopo quasi due anni di attesa, senza la partecipazione di dirigenti e assessori. De Luca non ha più il tempo di ironizzare e le sue battute si fondano su bugie ormai acclarate, per questo sosterrò personalmente l'esposto alla procura, nel caso di una mancata risposta da parte dell'amministrazione. Ma dove sono gli altri sindacati? Si segnala, inoltre, in tutte le Aziende del Ssr una grave discrepanza tra posti letto dichiarati e quelli realmente attivati con conseguenti ripercussioni negative sul fenomeno Boarding nei PS. La gestione dei pronto soccorso deve obbedire a linee guida che non possono continuare ad essere ignorate". (Ren)