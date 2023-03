Rifiuti: Caramiello (M5s), in Parco Vesuvio situazione vergognosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sempre più preoccupato per la situazione della mia Campania. Ho visitato il Parco Nazionale del Vesuvio, recandomi sulle discariche a cielo aperto che si trovano nei pressi di Ercolano. Una situazione che va avanti da decenni, una vergogna dimenticata dalle amministrazioni, che porta inquinamento diffuso e rischi altissimi per la salute. Un degrado inaccettabile in quella che dovrebbe essere solo la città degli Scavi, del Vesuvio, delle Ville Vesuviane. Una vera e propria vergogna". Lo ha scritto in una nota Alessandro Caramiello, deputato del Movimento 5 Stelle. "Ci confronteremo – prosegue Caramiello – con gli organi preposti, coinvolgeremo i nostri consiglieri regionali, perché le bonifiche spettano alle Regioni, chiederò un incontro al Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio. Farò di tutto per capire quali azioni possiamo mettere in campo per tutelare questi luoghi dai criminali che inquinano i nostri territori. Dobbiamo assolutamente riuscire a sbloccare le bonifiche e io mi impegnerò per questo ogni giorno di tutta la legislatura", conclude Caramiello. (Ren)