Campania: Consiglio regionale si riunisce mercoledì per question time

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 22 marzo 2023 dalle ore 11 alle ore 13. Saranno discusse le seguenti interrogazioni: “Masterplan per lo sviluppo dell’Ufita, della Baronia, della Valle del Miscano e della Valle del Cervaro. Attuazione documento di programmazione “Verso un’Agenda Territoriale della Regione Campania”, del consigliere Livio Petitto (gruppo misto) all’assessore regionale all’urbanistica, Bruno Discepolo; “Gestione commissariale Consorzi di Bonifica,sentenza Tar Campania n. 00852/2023” della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto) all’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo; “Gara Consip per l’affidamento dei servizi museali integrati per il Parco archeologico di Ercolano” della consigliera Roberta Gaeta (Azione,Centro Democratico,Demos,Europa Verde) all’assessore regionale al turismo Felice Casucci. Le successive interrogazioni consiliari iscritte all’ordine del giorno e indirizzate al Presidente della Giunta regionale campana, Vincenzo De Luca, hanno ad oggetto: “Assistenza sanitaria nelle aree interne del Cilento” del consigliere Michele Cammarano (M5s), “Società partecipata Eav,assunzione operai addetti alla manutenzione” del consigliere Severino Nappi (Lega), “Problematiche Ufficio Territoriale del Genio Civile di Caserta”del consigliere Vincenzo Santangelo (Italia Viva), “Criticità legata al trasporto pubblico degli studenti nel Comune di Caivano” del consigliere Luigi Cirillo (Più Europa), “Segnalazione ex art. 6 del Regolamento, relativamente all’assegnazione della titolarità nel Dipartimento di Chirurgia vascolare ed angiologia del Distretto ASL Salerno n. 66” del consigliere Nunzio Carpentieri (Fd'I). (Ren)