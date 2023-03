Napoli: guardie giurate aggredite all'ospedale del Mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio di ieri alcune guardie giurate sono state aggredite nel pronto soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli. Lo riferisce Giuseppe Alviti, presidente dell'Associazione nazionale guardie particolari giurate. Secondo il racconto di Alviti, una donna per futili motivi avrebbe preso a schiaffi l'operatore dell'ambulanza, per poi mordere sulla mano una guardia giurata. La donna è stata bloccata dalle guardie giurate e sedata poi dai medici. "L'operatività dello stesso ospedale è stata messa in seria difficoltà - ha sottolineato il presidente dell'Associazione - solo l' abnegazione e la professionalità delle guardie giurate della Securpol Puglia (gruppo Cosmopol Spa) ha ridato serenità e sicurezza agli afferenti e agli stessi camici bianchi, ecco cosa vuol significare la presenza delle guardie giurate in un contesto di sicurezza sussidiaria e complementare". Alviti ha quidni fatto sapere di aver richiesto un incontro col prefetto di Napoli per la questione sicurezza ospedali e vigilanza privata negli ospedali napoletani. (Ren)