Napoli: Forza Italia nomina cinque nuovi coordinatori cittadini in provincia

- Nel corso della convention che si è tenuta ieri mattina, per la presentazione dei candidati di Forza Italia alle prossime elezioni amministrative, sono stati resi noti anche i coordinatori cittadini del partito in cinque Comuni della provincia di Napoli: Joselita Ruggiero Malagnini a Cimitile; Antonio Iannicelli a Carbonara di Nola, on. Vincenzo Carbone a Palma Campania; Giuseppe Mellone a Caivano; e Giovanni Aprovidolo a Cardito. Lo annunciano Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e commissaria provinciale del partito, e Fulvio Martusciello, commissario regionale azzurro. "Il nostro partito continua a crescere in provincia di Napoli in un'ottica di coinvolgimento e partecipazione allargata per la valorizzazione dei territori e delle sue migliori energie - hanno aggiunto Patriarca e Martusciello - I nuovi coordinatori cittadini, a cui va l'augurio di buon lavoro, sono infatti tutti sindaci o amministratori locali". (Ren)