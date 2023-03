Napoli: alcol a minori, bar chiuso per 15 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attività sospesa per 15 giorni per un bar di via Mezzocannone, a Napoli, dove lo scorso 26 novembre era stato venduto alcol a un minorenne. E' successo lo scorso 26 novembre, quando la Polizia municipale aveva notato fuori dal bar un gruppo di minori intanti a consumare bevande alcoliche. La visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale aveva mostrato che era stato venduto alcol a uno dei minori senza richiedere il documento d'identità, nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età. Non è la prima volta: già a marzo dello scorso anno era stata disposta la sospensione dell'attività per 15 giorni, la Questura di Napoli ha quindi sottolineato la necessità di scongiurare un'abitudine che rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica.(Ren)