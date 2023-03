Camera: domani audizioni su separazione carriere in magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 21 marzo, alle ore 12, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: Sergio Fienga, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi "Link Campus University" di Roma; Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli; Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l'Università Federico II di Napoli. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)