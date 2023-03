Salerno: sabato concerto-evento Dante Symphony di Liszt con giovani del Conservatorio Martucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 25 marzo 2023, in occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci di Salerno, in accordo con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e con il patrocinio del Comune di Salerno, offrirà l’ascolto di una versione inedita della celebre Dante Symphony di Franz Liszt per orchestra e coro. A eseguire l’opera di riconosciuta complessità tecnica e musicale saranno i giovani musicisti allievi del Conservatorio Martucci. Il concerto sinfonico si terrà al teatro Giuseppe Verdi di Salerno, alle 11.30. Potrà essere seguito in diretta streaming sul portale del MUR e tramite i profili social del Ministero Youtube e Facebook. (Ren)