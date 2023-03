Napoli: città solidale con 68mila volontari, 8 persone su 100 sopra i 14 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impatto positivo nel trovare lavoro deriva dalla partecipazione ad attività culturali fuori casa (0,89), dalla partecipazione sociale (0,88) e ad organizzazioni non profit (0,7). A livello nazionale il non profit dà un contributo vitale alla crescita dell'Italia: il valore della produzione ha raggiunto nel 2022 gli 84 miliardi di euro (+5 per cento rispetto al 2020). L'impatto reale sfiora i 100 miliardi di euro, considerando l'attività degli oltre 6 milioni di volontari. L'economia sociale (cooperative, mutue, associazioni e fondazioni) conta a fine 2022 oltre 400.000 enti (+7 per cento in 6 anni), quasi 1,6 milioni di addetti e oltre 6 milioni di volontari. All'incontro, nella Sala Giunta Di Palazzo San Giacomo, sono intervenuti Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Luca Trapanese, Assessore al Welfare, Stefano Consiglio, Presidente designato della Fondazione Con il Sud, Alberto Sinigallia, Presidente della Fondazione e Progetto Arca e Suor Elvira Dongu, Associazione San Camillo Onlus. (Ren)