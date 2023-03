Napoli: Saiello (M5s), su bradisismo Campi Flegrei giunta regionale faccia chiarezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tempo si registra un aumento degli eventi sismici anche di magnitudo elevate e questo preoccupa notevolmente e comprensibilmente i cittadini. Per queste ragioni ho depositato un'interrogazione alla Giunta regionale per conoscere se i piani di protezione civile, così come previsto dalla normativa nazionale e dagli indirizzi regionali, adottati attualmente dai comuni della zona rossa e gialla dei Campi Flegrei, siano aggiornati. Inoltre, se a fronte dei finanziamenti da parte della Regione a valere sui fondi POC 2014- 2020 i comuni interessati abbiano redatto i loro piani tenendo conto del censimento della popolazione, della pianificazione di dettaglio delle attività di allontanamento, informazione e comunicazione alla popolazione e della diffusione dei contenuti del piano di emergenza. E' necessario che i cittadini siano a conoscenza dei piani e preparati con le opportune esercitazioni. La regione affronti con urgenza gli eventuali mancati adempimenti dei comuni, se vi sono al fine di salvaguardare gli abitanti delle aree interessate e rassicurarli circa ogni eventuale accadimento", conclude Saiello. (Ren)