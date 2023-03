Napoli: Camera Commercio, oltre 100 milioni di euro per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 100 milioni di euro: è questo l'impatto dei bandi della Camera di Commercio di Napoli sul territorio negli anni della presidenza di Ciro Fiola. Si tratta del bilancio finale presentato dalla Camera di Commercio in vista del prossimo rinnovo del Consiglio Camerale. Questa mattina, infatti, è stato pubblicato il relativo bando con le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. "Sono soldi delle imprese che vengono restituiti alle imprese - si legge in una nota dell'ente - Un'impostazione voluta dall'attuale governance che ha letteralmente capovolto l'impostazione delle precedenti consiliature costituendo un'eccezionale novità per il tessuto economico locale. Non più finanziamenti di progetti che spesso, in passato, si sono rivelati "fantasma", ma Bandi Pubblici ai quali hanno potuto partecipare direttamente le imprese". Si legge ancora: "Dal gennaio 2019 l'attuale governance ha lavorato e recuperato la credibilità dell'Ente restituendo funzionalità agli uffici. Oggi la Camera di Commercio di Napoli e Provincia è la prima in Italia per tempi di lavorazione delle pratiche. In passato occorrevano mesi per produrre certificazioni necessarie sia alla nascita che all'operatività delle imprese. Oggi, grazie all'azione di potenziamento dell'attività degli uffici, in particolare nella sede della Borsa Merci al Corso Meridionale, si sta andando verso la produzione di documentazioni 'a vista'. Questo consente alla terza Camera di Commercio d'Italia per imprese aderenti, di essere la prima in termini di operatività. Tale condizione è stata più volte riconosciuta dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria". (segue) (Ren)