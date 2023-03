Caserta: 32enne ucciso in incidente stradale, Aversa inaugura aiuola in memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina ad Aversa (Caserta) è stata inaugurata una aiuola alla memoria di Giuseppe Capone, medico 32enne investito da un'auto nel gennaio 2019. Oggi l'aiuola è stata mostrata al pubblico alla presenza del sindaco di Aversa, Alfonso Golia; del deputato Francesco Emilio Borrelli; della presidente dell'Unicef Campania, Emilia Narciso; e di don Carmine Schiavone, direttore della Caritas Diocesana e delegato Caritas Campania. In merito il Sindaco ha sottolineato il valore simbolico dell'aiuola: "Un monito per ognuno di noi e un messaggio per chi non è abituato a rispettare il bene comune. Tutti devono fare la propria parte per prendersi cura della città, perché appartiene a tutti. Questo sarà uno spazio di tutti che viene curato dai familiari e dagli amici di Giuseppe". L'aiuola si trova a pochi passi dalla panchina che era già stata dedicata alla memoria di Giuseppe Capone.(Ren)