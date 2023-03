Caserta: Casal di Principe ricorda don Peppe Diana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Casal di Principe (Caserta) si è tenuta la cerimonia in memoria di don Peppe Diana, il parroco assassinato da esponenti del clan dei Casalesi 29 anni fa per il suo impegno anti camorra. Alla messa celebrata nella chiesa di San Nicola di Bari è seguito l’omaggio alla tomba del prelato. Al termine delle iniziative i giovani scout dell’Agesci hanno incontrato i carabinieri della locale Compagnia. Si tratta del primo evento organizzato dalla città in memoria di don Peppe Diana in vista dell'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che martedì 21 marzo arriverà a Casal di Principe per la Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Ren)