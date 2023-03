Napoli: Borrelli (Avs), Mergellina terra di nessuno, risposta Stato sia dura e intelligente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna capire velocemente cosa stia accadendo. Non è certo la prima volta che la zona degli chalet di Mergellina diventa teatro dei regolamenti di conti tra clan rivali e bande criminali che si contendono il territorio. Li è terra di nessuno, si spara all’impazzata, tra la gente rischiando di colpire chiunque. Avviene da tempo eppure il fenomeno continua ad essere preso sottogamba". Così il deputato di Allenza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha commentato l'uccisione questa notte di un 18enne a Napoli. "La città non può rimanere in balia di camorristi, violenti e criminali, le strade non possono macchiarsi di sangue ogni volta che nascono tensioni negli ambienti malavitosi, cioè quasi sempre - ha aggiunto - Prima o poi ci andrà di mezzo un’anima innocente. Lo Stato è chiamato ad intervenire con energia e intelligenza: occorre indagare, arrestare e condannare ma anche eliminare quelle condizioni per le quali ci sono continui turn-over nel modo delle bande e tentativi di scalate vertici della malavita”. (Ren)