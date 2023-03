Salerno: Fials, a ospedale di Roccadaspide persi 9 posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sindacato contestiamo la temporanea chiusura della Lungodegenza con il conseguente spostamento d'ufficio del personale sanitario in altri reparti. Questa è la sconfitta di tutti". Lo ha detto il segretario generale del sindacato di categoria Fiasal, Carlo Lopopolo, su quanto sta avvenendo all'ospedale di Roccadaspide, Salerno. "La sconfitta è di tutti perché questo significa il taglio di 9 posti letto all'ospedale di Roccadaspide. Questo vale a dire che c'è un ulteriore taglio di assistenza per un bacino di utenza di più di 50mila persone. Forse si poteva parlarne tutti insieme, si poteva provare a considerare qualche proposta, qualche soluzione anche se temporanea, ma con tutte le parti interessate". Per la Fials, la situazione è frutto di vari episodi capitati nell'ultimo anno: "In primis, si è fatto andare via uno dei due dirigenti medico senza sostituirlo, mentre l'altro che era rimasto è da pochi mesi assente per motivi personali - ha detto Lopopolo - Poi, resta il dato di fatto che si è continuato a fare "appoggi" in Lungodegenza, per esigenze di un'altra unità operativa senza poter fare ricoveri ufficiali. Era permesso, ma formalizzare ricoveri in Lungodegenza no. Quindi, poter provare a trovare una soluzione sentendo tutte le parti interessate ma mi chiedo perché non è stato fatto. Ma intanto il dato attuale è questo: il territorio perde 9 posti letto". (Ren)