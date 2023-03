Napoli: città solidale con 68mila volontari, 8 persone su 100 sopra i 14 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 68.000 volontari, Napoli si conferma una città a forte vocazione solidale: fanno attività benefiche circa l'8 per cento delle persone con più di 14 anni. É quanto emerso oggi alla presentazione nel capoluogo campano del Rapporto "Sussidiarietà e... sviluppo sociale", realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con Istat. Due terzi dei volontari partenopei operano nell'ambito di organizzazioni, mentre un terzo n modo diretto. I volontari sono divisi equamente fra uomini (51 per cento) e donne (49 per cento). La fascia di età con maggiore presenza è quella da 45 a 64 anni. Due terzi dei volontari hanno un diploma di scuola superiore o la laurea. Fra le persone in buone condizioni economiche quasi una su quattro fa volontariato. Ma l'impegno è forte anche fra chi una situazione modesta o difficile (10 per cento). Fra chi ha un'occupazione, circa il 14 per cento svolge volontariato. Ma c'è un volontario ogni 10 persone anche fra disoccupati, pensionati e casalinghe. Il Rapporto rivela che la sussidiarietà, intesa come partecipazione ad attività collettive, sociali e politiche, contribuisce a migliorare la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio di povertà. Lo studio mostra una forte correlazione positiva fra impegno sussidiario e l'occupazione. La partecipazione a programmi di formazione continua favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro, a tutte le età (0,7 su una scala da 0 a 1). (segue) (Ren)