Napoli: Manfredi, sviluppo sociale tra obiettivi primari di questa amministrazione - foto

- "Il rapporto realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà offre un contributo di indagine puntuale che è lo spunto da cui partire per analizzare il ruolo del non profit nel contrasto alle varie forme di povertà. Lo sviluppo sociale della città è uno degli obiettivi primari di questa amministrazione che si è adoperata sin da subito per garantire servizi di qualità e politiche di assistenza finalizzate all'inclusione e all'inserimento nel mondo del lavoro. E' fondamentale, in tal senso, valorizzare l'impegno dei volontari a sostegno dei più deboli e promuovere la cultura della sussidiarietà per restituire al Paese un futuro dignitoso". Lo ha affermato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli alla presentazione del Rapporto "Sussidiarietà e... sviluppo sociale", realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con Istat. All'evento di presentazione oggi a Palazzo San Giacomo è intervenuto anche il sottosegretario all'Economia e Finanze Lucia Albano: "La presenza di una delega al Ministero dell'Economia e Finanze dedicata all'economia sociale sancisce l'importanza della cultura sussidiaria per il governo italiano. Abbiamo la necessità di riorganizzare gli strumenti esistenti e di ipotizzarne di nuovi per aiutare gli attori che lavorano nella sussidiarietà ad assumere un ruolo di primaria importanza nel panorama nazionale, anche in vista della prossima riforma fiscale che terrà certamente conto delle istanze provenienti dal settore. Per questo è di vitale importante uno studio come il Rapporto annuale della Fondazione che si propone di indagare la relazione tra cultura sussidiaria e bene comune".(Ren)