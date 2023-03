Napoli: Partito democratico presenta odg per prossimo Consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo Consiglio comunale di Napoli il gruppo del Partito Democratico, guidato da Gennaro Acampora, presenterà all'Amministrazione diversi ordini del giorno. In particolare il Pd chiederà priorità per tre proposte: velocizzare i lavori finanziati nei parchi pubblici comunali, così da restituire spazi e luoghi aperti alla cittadinanza; dedicare le scale di via Cimarosa a Roberto Murolo, come giusto riconoscimento culturale della canzone napoletana nel mondo; rilanciare infine il "bonus"' per sostenere affitto e morosità incolpevole, una misura che in questi anni è stata utile per tante famiglia e che il governo Meloni ha deciso di non rifinanziare. (Ren)