Napoli: città solidale con 68mila volontari, 8 persone su 100 sopra i 14 anni (3)

- Alla presentazione nel capoluogo campano del Rapporto "Sussidiarietà e... sviluppo sociale", realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con Istat è intervenuto anche l'Assessore al Welfare Luca Trapanese, il quale ha dichiarato: "Stiamo cercando di lavorare insieme alla coprogrammazione e coprogettazione, per capire come promuovere al massimo i fondi che ci arrivano e come investire bene quelli che ci sono. Il lavoro principale è creare una rete fatta di Amministrazione, fondazioni, enti del terzo settore e di istituzioni di diverso livello, che possano costruire questo percorso ed affrontare temi importantissimi, la povertà è quella che più ci preoccupa, ma anche la solitudine legata alla disabilità, all'infanzia, alla famiglia ed insieme possiamo fornire le risposte più adeguate". Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà ha affermato: "La ricerca, la prima del genere in Italia, dimostra che la presenza di un privato sociale attivo e dinamico contribuisce ad attenuare le condizioni di disagio e favorisce l'occupazione. Il terzo pilastro tra Stato e mercato, quello della comunità, gioca un ruolo chiave per lo sviluppo. E la vivacità della cultura partenopea favorisce i fermenti sociali. Lo studio mostra che la sussidiarietà è il carburante nel motore del sistema socio-economico". Aberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, ha sottolineato: "Aiutare le persone fragili a riprendere in mano la propria vita è da sempre la nostra mission. Nel tempo i nostri servizi si sono sviluppati in tante città, come a Napoli, tenendo sempre come obiettivo i 2 pilastri fondamentali della vita: casa e lavoro. Grazie al contributo dei 440 volontari nel 2022 abbiamo distribuito 242.700 pasti ai senza dimora, di cui 36.700 a Napoli; e abbiamo consegnato 18.400 pacchi alimentari alle famiglie indigenti, di cui 4.800 a Napoli. Azioni che partono dal bisogno primario del cibo ma utili a instaurare una relazione di fiducia che punta al reinserimento abitativo e lavorativo".(Ren)