Napoli: Camera Commercio, oltre 100 milioni di euro per le imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Camera di Commercio di Napoli sottolineano ancora un altro primato: "è la prima in Italia per numero di sportelli aderenti a 'Impresa in un Giorno'. Ciò ha consentito, ad esempio, al Comune di Napoli, di risparmiare alcuni milioni di euro e di giovarsi dell'opportunità di fruire di tutte le funzioni attraverso il sistema camerale a costo zero. L'85 per cento dei comuni dell'area metropolitana di Napoli ha già fornito la sua adesione. 'Impresa in un Giorno' consente di agevolare le Pmi nella predisposizione dei documenti. Tutto questo è reso possibile da una costante e proficua sinergia istituzionale. Una collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Napoli e con la Regione Campania, enti attuatori di numerose iniziative promosse dalla Camera di Commercio. Un'intesa strategica con la Città Metropolitana di Napoli, nella visione comune di un'area che necessita di opportunità di rilancio e di promozione. In questi giorni è stato insediato il tavolo tecnico/istituzionale per la progettazione di nuovi porti turistici a Napoli. Al tavolo, promosso dall'Ente Camerale, partecipano anche il Comune di Napoli e l'Autorità Portuale di Napoli". (Ren)