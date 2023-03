Industria: Cimbri (Unipol) a “Nova”, non c’è sviluppo tecnologico senza attività manifatturiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è sviluppo tecnologico senza attività manifatturiera, industriale ed energetica. Lo ha detto il presidente di Unipol Carlo Cimbri ad “Agenzia Nova” a margine del Festival euromediterraneo che si è svolto oggi a Napoli. Oggi la tecnologia ci dà opportunità straordinarie perché è possibile lavorare anche a distanza, quindi non è necessaria la presenza fisica per connettere conoscenze, sapienze e capacità produttive e allocarle un po' ovunque nel mondo. Questo da un’opportunità ulteriore a uno dei deficit strutturali del Sud Italia.(Res)