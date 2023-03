Mediterraneo: Giannola (Svimez) a “Nova”, via obbligata per crescere e dialogare con il mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’auspicio, ha detto Giannola, è che “a partire dal Pnrr, di cui il Mediterraneo non è proprio intriso si vedano i fatti”. “Abbiamo le risorse, abbiamo un disagio sociale fortissimo, il Mediterraneo chiede cose molto chiare: porti, retroporti, infrastrutture, tecnologie. Allora come negli anni Cinquanta, facemmo la ricostruzione, il miracolo economico, partendo dal Mezzogiorno; adesso negli anni 2030/2040 dovremmo mettere in piedi un altro miracolo economico”, ha detto il presidente. “Non la ripresa è la resilienza del Pnrr, ma il piano di rinascita, cioè il piano del lavoro sostanzialmente che rifaccia una strada in salita che abbiamo di fronte, ma proprio per recuperare una situazione di centralità, quella centralità mediterranea, che fisicamente era un Italia, nella quale in questo momento in cui siamo ospiti, non siamo assolutamente né registi, né leader”, ha concluso Giannola. (Res)